Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний срок в тюрьме за сексуальные домогательства, вылечился от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил телеканал Fox News, информирует «Радио Свобода».

Заболевание у Вайнштейна диагностировали в тюрьме в конце марта, его поместили в медицинский изолятор. Сообщается, что 68-летний продюсер перенес COVID-19 в легкой форме.​

Харви Вайнштейн был осужден 11 марта. Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал его виновным в сексуальных преступлениях, в том числе в изнасиловании. На суде он заявил, что испытывает глубокое раскаяние, но одновременно назвал себя человеком, абсолютно растерянным от произошедшего.

Вайнштейн – сооснователь и бывший сопредседатель кинокомпаний Miramax и Weinstein Co. Он продюсировал фильмы, получившие широкую известность, а также становившиеся лауреатами премии «Оскар» в различных номинациях.