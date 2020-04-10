Согласно базовому сценарию, глобальный коронакризис продолжит угнетать белорусскую экономику и в 2021 году.

Инвестиционная компания CapitalTimes представила три сценария макроэкономического развития Беларуси в зависимости от путей глобального кризиса, вызванного коронавирусной инфекцией.

Если власти пойдут на встречу бизнесу

Базовый сценарий предполагает, что ситуация с пандемией затронет только первый-второй кварталы 2020 года. При этом рост мировой экономики начнется в первом квартале 2021 года.

В этом случае экономические власти в Беларуси введут налоговые льготы, кредитные и арендные каникулы для наиболее пострадавших субъектов. Также будет повышена ставка рефинансирования для снижения проинфляционных рисков/

При таком сценарии ВВП снизится на 6% в 2020 году и на 3% в 2021-м, а инфляция подскочит до 12% и 8% соответственно.

Если начнут вливать деньги в экономику

Пессимистичный сценарий предполагает падение ВВП на 12% в нынешнем году. Это случится, если Беларусь не примет достаточных мер по снижению влияния кризиса, не договорится о поставках сырьевых товаров и не сможет получить экстренную поддержку от МВФ. Власти начнут вливать деньги в экономику, что спровоцирует активное снижение курса белорусского рубля. Внешние шоки — коронавирус и низкие цены на нефтепродукты — продолжат оказывать негативное влияние на экономику Беларуси и в 2021 году.

Тогда ВВП в следующем году продолжит падение – на 5%. Инфляция составит 22% в текущем году и 12% — в следующем.

Если цены на нефть подскочат

При оптимистичном сценарии падения ВВП все равно не избежать – в текущем году он снизится на 3%, однако уже в следующем начнет расти.

Такое радужное развитие событий возможно, в случае если пандемия коронавируса закончится уже в июне. Пик экономического кризиса в мире придется на второй квартал, после чего последует быстрое восстановление мировой экономики.

Кроме того, для реализации оптимистического прогноза необходимо восстановление цен на сырьевые товары и достижение договоренности с Россией о поставках нефтепродуктов.