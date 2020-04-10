В Беларуси до сих пор не введен карантин в связи с пандемией коронавируса в мире. Однако появляются всё новые ограничения. TUT.BY собрал в один список все действующие на сегодня рекомендации и ограничения.

Пожилым без надобности не выходить из дома

Одна из первых рекомендаций Минздрава касалась пожилых людей (от 60 лет и старше) и людей с хроническими заболеваниями, поскольку течение болезни у них проходит наиболее тяжело и среди них самый высокий процент смертности. Пожилым и «хроникам» настоятельно рекомендуют не выходить из дома. Если нужен рецепт на лекарство, звонить в поликлинику — медработники или волонтер доставят документ домой. Если нужно купить лекарство или продукты — обращаться к родным, соседям, волонтерам, соцработникам, которые купят все необходимое. Встречи с внуками нужно тоже отложить — дети и подростки могут бессимптомно переносить вирус. Если все-таки нужно выйти из дома, на лице должна быть маска, на руках — перчатки, с собой — антисептик, чтобы обработать руки.

Всем остальным Минздрав рекомендовал также минимизировать социальные контакты, не ходить в места большого скопления людей — торговые центры, кинотеатры, концерты.

В магазинах держать дистанцию и проводить дезинфекцию

Еще в марте Минздрав направил рекомендации магазинам, ресторанам и кафе. На видном месте должны стоять антисептики для обработки рук, а в самих помещениях нужно чаще проводить влажную уборку, в том числе с применением дезинфицирующих средств. У касс покупатели должны выдерживать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Расстояние между столиками в кафе должно быть увеличено на столько же. Временно запрещается подавать посетителям кальян. Проведение массовых мероприятий — банкеты, застолья — нужно ограничить.

По просьбе Минздрава был смещен график движения общественного транспорта, чтобы разделить потоки рабочих и студентов, которые утром едут на работу и учебу соответственно. Общественный транспорт регулярно обрабатывают дезсредствами, таксисты должны делать то же в салоне авто, но в Минздраве признавались, что здесь все остается пока на самоконтроле организаций.

Ни свадеб, ни поминок

По рекомендации Минздрава в Беларуси временно отменены все массовые мероприятия с участием иностранных граждан — речь идет и о концертах, и о фестивалях, и о спортивных соревнованиях.

Поскольку с каждым днем становится все больше зараженных коронавирусом, в ряде городов, в частности, в Минске, Витебске, Гродно, Барановичах приняты дополнительные планы по борьбе с распространением COVID-19. Данные меры действуют до изменения эпидемиологической обстановки. Приведем основные рекомендации:

сотрудники с признаками ОРВИ на работу не допускаются;

совещания и семинары нужно проводить по видеосвязи, посторонних людей в организации не допускать;

если сотрудники контактируют с посетителями, нужно быть в маске и перчатках, выдерживать дистанцию в 1,5 метра;

максимально ограничить количество работников в смену, разграничить потоки при двухсменном режиме работы;

массовые мероприятия (выставки, презентации, ярмарки и др.) временно отменяются;

читальные залы в библиотеках закрываются;

читальные залы в библиотеках закрываются; в учреждения, где находятся пожилые люди, не допускать посторонних, а сотрудники должны быть в масках;

вести ли ребенка в сад или школу, решают родители;

студентов рекомендовано перевести на дистанционное обучение, уезжать домой к родителям нельзя, посторонних в общежитие не допускать;

в гостиницах заселять постояльцев с максимальной отдаленностью друг от друга, регулярно мерять температуру, опрашивать о состоянии здоровья;

в подъездах чаще проводить влажную уборку, в том числе с дезсредствами, вызовы сантехников, слесарей и др. обслуживающего персонала временно ограничить (исключение — аварийная ситуация);

никаких заказных мероприятий в кафе и ресторанах — ни свадеб, ни поминок, персонал должен быть в масках и перчатках, как и сотрудники магазинов;

ночные клубы и дискотеки временно закрываются;

ночные клубы и дискотеки временно закрываются; в церквях — проводить регулярно дезинфекцию, проветривать помещение, сократить количество служб.

За нарушение самоизоляции — вплоть до уголовного наказания

8 апреля постановлением Совмина введено такое ограничительное мероприятие, как самоизоляция. На самоизоляции (сидеть дома, выйти можно только в ближайшие аптеку, магазин или вынести мусор — обязательно в маске!) должны находиться прибывшие в Беларусь из стран, где зафиксированы случаи распространения коронавируса (самоизоляция — на 14 дней), пациенты с подтвержденным коронавирусом (независимо от гражданства), а также контакты первого уровня (в течение 14 дней с момента последнего контакта) и второго уровня — при наличии симптомов респираторного заболевания (на время указанных симптомов). Сроки пребывания в самоизоляции могут быть продлены по решению врача. Тем, кто отправится на самоизоляцию, вручат требование о соблюдении правил. На этот период будет выдан лист нетрудоспособности, если за работника уплачиваются обязательные страховые взносы.

Нарушение правил самоизоляции влечет ответственность — штраф до 50 базовых величин (1350 рублей), административный арест либо уголовная ответственность — вплоть до лишения свободы.

Уйти на удаленку просят даже чиновников

Минздрав рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций допускать к работе приехавших из-за границы только после самоизоляции на 14 дней и по возможности организовать дистанционный способ работы. Письмо, направленное в госорганы, подписано главным санитарным врачом Беларуси Натальей Жуковой. Кроме того, рекомендуется отложить проведение массовых мероприятий, рабочие столы расставить на дистанции 1,5 метра друг от друга, отменить зарубежные командировки.

Плановые госпитализации и операции пока откладываются

По всей Беларуси в больницах и поликлиниках до улучшения эпидемиологической обстановки отменены плановые госпитализации и операции, вакцинация взрослых и детей, проведение скрининговых мероприятий, в том числе флюорографии, ультразвукового и других диагностических обследований. Прекращено оказание реабилитационной помощи и физиотерапевтических процедур.

Не оказывается и плановая стоматологическая помощь. Больничные выдают сразу на максимальный срок. Временно отменяются партнерские роды, консультации в «Школах для беременных», плановые визиты будут скоординированы по телефону с акушеркой и врачом.

С ростом коронавирусной инфекции больницы и медперсонал перепрофилируют под оказание помощи именно таким больным.