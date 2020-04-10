В одном из гостевых домов города Варанаси, индийский штат Уттар-Прадеш, в четверг утром найдено тело мертвого 55-летнего туриста из Беларуси, пишет издание The Times of India.

Как сообщается, наш соотечественник прибыл в Варанаси вместе с товарищем, также белорусом, в конце февраля. Они остановились в так называемом гестхаусе – частном доме, хозяева которого сдают помещения внаем наподобие гостиницы – в районе Шивала. Через несколько дней спутник мужчины уехал. Он же сам оказался «застрявшим» в гостевом доме по причине объявленного карантина.

Когда команда врачей проводила обязательную проверку всех иностранцев, оставшихся из-за данных мер в Варанаси, у белоруса не обнаружили симптомов, характерных для COVID-19. Накануне, в среду, как пояснили в гестхаусе, он принял перед сном нормальный ужин. Назавтра, в четверг, постоялец не открывал двери, несмотря на давно начавшееся утро, поэтому сотрудники вызвали полицию.

Правоохранители взломали дверь. В комнате они обнаружили тело туриста, лежащее без одежды на кровати. Вместе с полицейскими на месте побывали врачи, также осмотревшие помещение. Тело отправили на экспертизу, которая должна установить причину смерти. О случившемся проинформировали белорусское посольство, пишет издание.