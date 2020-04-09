Количество районов, где введен запрет на посещение лесов, увеличилось за сутки с 15 до 38. Это отражено на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства Беларуси, сообщает агентство «Минск-Новости».

Так, на данный момент запрещено посещать леса в Минском, Дзержинском, Солигорском, Жабинковском, Каменецком, Малоритском, Ивацевичском, Столинском, Дрогичинском, Пинском, Ивановском, Кобринском, Лунинецком, Барановичском, Брестском, Сморгонском и Могилевском районах. Кроме того, ограничения действуют по всей Гомельской области.

Запрет введен из-за высокого класса пожароопасности в лесах Беларуси. Ежедневно на территории республики фиксируется около 50 лесных пожаров, за последние сутки было зарегистрировано сразу четыре крупнейших очага. Основная причина возгораний в лесных массивах — человеческий фактор.