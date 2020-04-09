К трём годам лишения свободы приговорил суд Октябрьского района теперь уже бывшего преподавателя Могилевского автоучебного комбината. Его признали виновным в получении взятки и служебном подлоге, сообщает ТРК «Могилев».

Как установили правоохранители, на протяжении нескольких месяцев преподаватель, злоупотребляя своим служебным положением, брал от обучающихся у него групп материальные вознаграждения за положительную сдачу экзамена по вождению. Известно, что преподаватель входил в состав комиссии по экзаменам у профессиональных водителей, обучающихся на курсах, которые дают право выполнять международные перевозки.

Свои услуги, согласно материалам уголовного дела, преподаватель оценивал не дорого: брал спиртным и небольшими суммами денег. Правда, делал это часто.

Суд вынес обвинительный приговор: преподавателя приговорили к трёобвиняемый м годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и штрафу в 300 базовых величин. С приговором суда обвиняемый не согласился и обжаловал его. Суд вышестоящей инстанции, пересмотрев дело, оставил решение суда без изменений. Приговор вступил в законную силу.