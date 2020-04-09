Его применение может привести к потере почти всего вирусного материала.

Сотрудники австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне нашли препарат, который способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клетках за двое суток, он называется ивермектин, сообщается в журнале Antiviral Research.

Ученые протестировали лекарство на инфицированных коронавирусом клетках. Было установлено, что одна доза ивермектина способна снизить количество вирусной РНК на 93% спустя 24 часа после введения, а через 48 часов — почти на 100%.

«Это указывает на то, что применение этого препарата привело к потере практически всего вирусного материала», — говорится в научной работе.

Исследователи надеются, что их открытие поможет начать разработку лекарства, которое поможет от заражения коронавирусной инфекциии. Ивермектин может уменьшить нагрузку SARS-CoV-2 на организм, ослабить осложнения при коронавирусе и ограничить передачу вируса человеком, заключили ученые.