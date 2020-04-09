Правительство Беларуси утвердило постановление №208 от 8 апреля 2020 года, в котором определяет, что такое самоизоляция и кто из белорусов обязан ее соблюдать.

“Самоизоляция – система мероприятий, обеспечивающих изоляцию (в домашних или иных условиях) лиц, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, либо лиц, которые имели или могли иметь контакты с лицами, имеющими инфекционные заболевания, и (или) лицами – носителями возбудителей таких инфекционных заболеваний, и (или) лицами, находящимися в стадии выздоровления после перенесенных инфекционных заболеваний”, — говорится в постановлении.

Соблюдать самоизоляцию обязаны граждане страны и проживающие в Беларуси:

имеющие инфекцию COVID-19,

относящиеся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19,

в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта,

относящиеся к контактам второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19,

при наличии одного или нескольких респираторных симптомов

Факт наличия у гражданина контакта и его уровень должны быть подтверждены должностными лицами органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, государственных органов, осуществляющих управление деятельностью в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Находящиеся в самоизоляции обязаны:

1. Не покидать места проживания (пребывания), в том числе не ходить на работу (учебу), в объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Разрешается выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор.

2. При выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами;

уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

3. Исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

4. При ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив SMS-сообщение, сообщив при этом о нахождениив самоизоляции.

Нарушение требований о самоизоляции, установленных настоящим постановлением, влечет ответственность в соответствии с законодательными актами.

Законодательством о здравоохранении предусмотрено множество мер, направленных на профилактику распространения заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, их своевременное выявление и лечение заболевших, в том числе в принудительном порядке.