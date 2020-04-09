И как долго власти будут допускать снижение золотовалютных резервов?

Укрепляется ли белорусская валюта или слабеет, можно судить по состоянию валютной корзины. Несколько предыдущих дней, когда доллар падал на торгах, это было связано исключительно с укреплением российского рубля, говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

А поведение российского рубля определяется динамикой стоимости нефти. 1 апреля цены на нефть марки Brent обвалились до 25 долларов за баррель. Но после заявлений Трампа, который анонсировал встречу ОПЕК в расширенном составе, нефть торгуется уже около 33-34 долларов за баррель. Российский рубль стал укрепляться, и это автоматически привело к тому, что в Беларуси доллар стал дешеветь.

— На торгах за среду подешевели сразу три иностранные валюты, упала стоимость валютной корзины на 0,23%, и эти итоги уже можно интерпретировать как небольшое укрепление рубля, — считает Вадим Иосуб. — Понятно, что по одному дню нельзя строить долгосрочных прогнозов, тем не менее можно констатировать, что произошло несколько эмоциональное и паническое падение белорусского рубля, а сейчас он немного отыгрывает. Но пока нет особых надежд, что укрепление белорусского рубля продлится долго, что он в обозримом будущем вернется к уровням середины марта.

— Может ли повлиять на курс белорусского рубля мероприятие ОПЕК+, запланированное на сегодня?

— Если будет принято решение о сокращении более или менее приличных объемов добычи нефти, то она начнет дорожать. И у нас российский рубль будет дорожать, а доллар дешеветь. Если не договорятся – произойдет ровно противоположное. Но это внешняя история, которая ничего не говорит о самом белорусском рубле. Дальше надо будет смотреть на то, сколько реально мы сможем получать нефти из России и сколько экспортировать нефтепродуктов в условиях резко сокращающегося спроса в мире.

— Тем временем, ЗВР Беларуси на 1 апреля 2020 года, по предварительным данным, составили 7 миллиардов 786,5 миллиона долларов (в эквиваленте), снизившись за март на 1 миллиард 18 миллионов 400 тысяч долларов (на 11,6%). А с начала года снижение составило уже около 1,5 миллиарда долларов. Почему?

— Это связано с рекордным уровнем чистой покупки валюты в марте населением и предприятиями. Спрос был вынужден покрывать Национальный банк из своих резервов.

— Это случайность или уже тренд?

— Такая покупка валюты на рынке – не случайность. Это связано, видимо, с паникой. Многие предприятия бросились покупать валюту на всякий случай и население, у которого были свободные рубли, тоже. Чистая покупка валюты сохранится и в ближайшее время, но вряд ли в мартовских объемах. Из населения те, кто мог купить валюту, в большей части ее уже купили, а у части предприятий-импортеров после резкого скачка курса и снижения доходов населения в валютном эквиваленте снизится спрос на импортные товары не повседневного, некритического спроса. Спрос на импортные лекарства, импортное продовольствие не самой дорогой категории сохранится. А вот спрос на условные импортные холодильники, телевизоры и стиральные машины снизится. И импортеры меньше будут покупать валюту. Так что резервы будут снижаться, но не такими темпами, как в марте.

— Как долго власти будут допускать снижение резервов?

— Даже по планам, которые составлялись до нефтяной войны с Россией, до пандемии коронавируса, до мирового экономического кризиса, власти ожидали снижения резервов до 7,3 миллиарда долларов. Это меньше, чем есть сейчас. Теперь теоретически возможно даже их пополнение через механизмы экстренного кредитования, которое предлагает МВФ – двухлетний кредит на 900 миллионов долларов, которые могут пойти в резервы. Особых источников пополнения резервов не так уж много.

Раньше были стандартные источники – например, продажа валюты населением. Сейчас население не продает, а покупает валюту. Источником были и экспортные пошлины на нефть, но и сами эти пошлины снижаются из-за налогового маневра, и с объемом экспорта нефти и нефтепродуктов все не очень понятно. Источником была и пошлина на экспорт калийных удобрений, но там тоже нет новых контрактов. Привлечение долга на международных рынках на рыночных условиях в нынешние кризисные времена практически невозможно. Есть размещение валютных облигаций Нацбанка и правительства на внутреннем рынке, но как много валюты можно привлечь на внутреннем рынке, тоже не очень понятно. По сравнению с прошлым годом, со стандартными механизмами наращивания золотовалютных резервов, сейчас возможности резко сократились.