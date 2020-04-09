Банковский процессинговый центр увеличил лимит операций по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода до 80 рублей. Об этом сообщили в БПЦ.

Банковский процессинговый центр 9 апреля настроил весь парк бесконтактного терминального оборудования, подключенного к предприятию, для проведения операций по бесконтактным карточкам с лимитом до 80 рублей без ввода ПИН-кода, сказано в сообщении центра.

Ранее в организациях торговли и сервиса можно было произвести платежи только до 20 рублей без обязательного ввода ПИН-кода, отметили в БПЦ.

С 9 апреля при оплате с помощью бесконтактной карточки, банками-эквайерами которых являются Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, БСБ Банк и Паритетбанк, по карточкам систем БЕЛКАРТ, Mastercard, VISA, МИР установлен лимит 80 рублей. Лимит по карточкам UPI составляет 45 рублей.