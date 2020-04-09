В Минске утвердили план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19.

Соответствующее решение было принято 7 апреля Мингорисполкомом и вступило в силу после его опубликования.

План дополнительных мероприятий, как и принятые ранее меры, носят обязательный характер и должны исполняться всеми.

Организации и предприятия

Предприятия и организации не должны допускать к работе сотрудников с признаками простудных заболеваний.

Совещания, семинары и заседания должны проводиться с использованием аудио- и видеоконференций. Командировки отменяются.

Предприятия просят ограничить численность работающих в смену и разграничить их потоки — чтобы между сменами был предусмотрен перерыв не менее 30 минут.

Доступ на предприятия ремонтных или других сторонних служб возможен, только если посторонние будут в масках.

Во всех организациях ежедневно должна проводиться влажная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами.

Массовые мероприятия

В библиотеках прекращают работу читальные залы. В музеях и выставочных комплексах запрещается проведение массовых мероприятий.

Отменяются все выставки, презентации, ярмарки и другие мероприятия.

Детсады, школы и вузы

Детсады продолжат работать, но родители могут не водить ребенка, при этом за ним сохраняется место, а плату не берут. При этом в садах просят предусмотреть меры, направленные на «разобщение детей». Сотрудники детсада не должны ходить из группы в группу.

Родители школьников также имеют право сами решать, отправлять ребенка в школу или нет. В школе дети должны находиться только в своем классе и не контактировать с другими.

Другим учреждениям образования и вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение или занятия по индивидуальному графику. В выходные студенты должны оставаться там, где они находятся сейчас — в квартире или общежитии, и не уезжать домой в другие населенные пункты. В общежития запрещен вход посторонним. В спортивные залы и на стадионы учебных заведений посторонним тоже нельзя.

Дома-интернаты и гостиницы

В домах-интернатах для престарелых и инвалидов вводится запрет на посещения. Персонал и проживающие должны использовать маски.

В гостиницах должно быть заселение с максимальным удалением — на разных этажах, в разных сторонах коридора. У постояльцев нужно ежедневно интересоваться состоянием здоровья и измерять температуру.

Общепит

В столовых, кафе и ресторанах столы должны стоять не ближе 1,5 м друг от друга. В работе должен быть перерыв не менее 60 минут для дезинфекции помещений и оборудования.

Заказные мероприятия (банкеты, корпоративы, поминки, свадьбы и пр.) отменяются.

Магазины, торговые центры, салоны

В торговых центрах и магазинах нельзя проводить групповые презентации, дегустации, рекламные акции. Сотрудники должны быть в масках и обеспечены дезинфицирующими средствами, перед началом работы им нужно мерить температуру.

В парикмахерские, тату-салоны, салоны красоты, салоны перманентного макияжа можно только по предварительной записи (с интервалом между клиентами не менее 5 минут). Персонал должен быть в масках.

Дальнейшая работа дискотек, ночных клубов, кальянных, боулинга, бильярдных, компьютерных клубов пока под вопросом.

Церковь

В церквях, костелах, храмах и монастырях теперь должны обеспечить регулярное мытье и антисептику рук, уборку помещений с использованием дезсредств, проветривание, дезобработку мебели и дверных ручек, икон, к которым прикладываются прихожане, утвари и богослужебных сосудов.

Дезинфекция

В подъездах жилых домов будут убирать с использованием моющих и дезинфицирующих средств: обрабатывать дверные ручки, поручни, выключатели, панель управления лифтом.

Общественный транспорт также должен проходить обязательную дезинфекцию.