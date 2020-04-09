Уроженка Витебска Дарья Матросова одержала абсолютную победу в конкурсе Федерации европейских фотографов и признана «Лучшим профессиональным европейским фотографом — 2020». Она — первая женщина-фотограф, удостоенная этого почетного звания, сообщают белорусские СМИ.

Победителем конкурса среди совсем молодых фотографов, также прошедшего под эгидой Федерации европейских фотографов, стала представительница Германии Лаура-Мадлен Энглер из Вупперталя.

Более 2200 работ, авторы которых — фотохудожники из 29 стран, было представлено в нынешнем году на этот престижный конкурс. Праздничная церемония с объявлением имен победителей и торжественным вручением наград должна была состояться в Риме, но из-за пандемии коронавируса она пройдет в онлайн-режиме. Итоги состязания также подведены онлайн.