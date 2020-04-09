Число случаев COVID-19 в России превысило десять тысяч человек – на сегодняшний день подтверждены 10 131 диагнозов.

За сутки были зафиксированы 1 459 новых случаев, сообщили в оперштабе. Более половины новых пациентов, 857 человек, обнаружили в Москве. 199 диагнозов подтвердились в Московской области. Новые случаи за сутки были в 50 регионах.

С 8 по 9 апреля скончались 13 человек, 118 выздоровели. За весь период в России зафиксировано 76 летальных исходов.

Пандемия охватила более 180 стран. Самая тяжелая ситуация на данный момент в США, Италии и Испании. В мире количество случаев превышает полтора миллиона.