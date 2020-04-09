Пик эпидемии COVID-19 в Беларуси прогнозируется в конце апреля — начале мая. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает БЕЛТА.

«У нас есть методика прогнозирования и действий при различных вариантах развития событий. Мы думаем, что на пик мы выйдем в конце апреля — начале мая», — сказал Владимир Караник.

Министр подчеркнул, что это новый вирус и сложно сказать, сколько человек к нему восприимчивы. Главная задача на сегодняшний день — не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы все нуждающиеся могли получить медицинскую помощь.