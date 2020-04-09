В МЧС РФ рассказали о правилах, которые помогут снизить риск заражения коронавирусом во время похода в магазин.

Рекомендуется ходить в магазин в такое время, когда там минимальное количество посетителей. Перед входом в магазин следует надеть защитную маску и одноразовые перчатки, а внутри помещения соблюдать дистанцию в 1,5-2 м. При возможности нужно использовать безналичный расчет.

После визита в магазин советуется вымыть руки и только потом разобрать покупки. Товары в пластиковой, металлической и стеклянной упаковке следует промыть теплой водой с мылом, после вымыть руки. Кроме того, нужно протереть поверхность, на которую выкладывались продукты, дезинфицирующим средством.