Еврокомиссия окажет финансовую помощь Беларуси для преодоления кризиса из-за эпидемии коронавируса в ответ на ее просьбу, сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозем Боррель.

Выступая в среду на пресс-конференции по итогам видеосовещания министров по делам помощи развитию стран ЕС, он сообщил, что Беларусь просила поддержать ее систему здравоохранения и помочь в преодолении макроэкономических последствий кризиса коронавируса.

«Мы сейчас изучаем, как можем выполнить эту просьбу, уделив особое внимание экономической поддержке системы здравоохранения и гражданского общества. Общий размер этой помощи пока не определен, но предположительно он будет около 60 млн евро», — сказал Боррель.

Он напомнил, что это не считая пакета в 30 млн евро, который Еврокомиссия утвердила на прошлой неделе для стран Восточного партнерства (Украина, Беларусь, Молдавия, Армения, Азербайджан, Грузия). Эти средства тоже предназначены для поддержки систем здравоохранения и приобретения медицинских товаров. Еще 10 млн евро — для поддержки уязвимых слоев населения.

«Мы также предусмотрели около 300 млн евро на кредиты и гранты для малых и средних предприятий в странах Восточного партнерства на поддержку их ликвидности, облегчение доступа к займам и перезапуска бизнесов после кризиса», — продолжал Боррель.

«Сигнал прост и ясен, — заявил он. — ЕС готов поддержать наших партнеров и соседей в это очень трудное время, и он будет настолько отзывчив и гибок, насколько возможно, отвечая на просьбы о помощи, откуда бы они ни исходили».