На утро четверга всего зараженных – 1486, из них 139 выздоровевших и 16 умерших, остальные находятся на лечении.

Число инфицированных коронавирусом в Беларуси приблизилось к 1,5 тысячи, свидетельствуют данные Минздрава на утро четверга, сообщает Sputnik.

По данным Минздрава Беларуси на шесть утра четверга, в республике проведено около 49 тысяч тестов.

Общее же число инфицированных к сегодняшнему утру составило 1486. Из них сейчас в больницах находится 1331 пациент. Выздоровели 139, скончались – 16.

Более половины всех случаев (807, в том числе 6 смертей) приходятся на Минск. На Витебскую область приходятся 406 инфицированных, включая 7 смертей. Далее идет Минская область: 157 зараженных, в том числе 3 летальных исхода.

По информации Минздрава на утро, в Гомельской области всего зарегистрировано 36 случаев, Могилевской – 35, Гродненской – 28, а Брестской – 17. При этом цифры, предоставляемые сегодня самими регионами, несколько выше – из-за разницы во времени сбора Минздравом статистики.