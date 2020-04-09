Министр энергетики РБ Виктор Каранкевич сообщил, что Беларусь хочет снизить цену на российский газ почти в три раза.

Сейчас прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, включая природный газ.

Министр: «В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре стоимости природного газа поставляемого в 2020 году в Беларусь в сторону снижения».

Каранкевич: «В качестве одного из механизмов пересмотра предлагается возможность покупки по конкурентным ценам определенных объемов газа на биржевых площадках».

Условия реализации данного механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной.