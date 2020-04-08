Жители по-разному реагируют на распространение коронавируса в Беларуси.

Одни скупают маски и парацетамол в аптеках, другие делают селфи в защитных масках.

А вот житель Вилейки Максим Гуринович решил поднять землякам настроение и отправился в магазин в необычном наряде – плаще от дождя и противогазе. По словам 28-летнего горожанина, он сделал это исключительно для веселья.

По словам Максима, в магазине на такую экипировку отреагировали позитивно. Только спросили у мужчины, почему без бахил. Сам вилейчанин чувствует себя комфортно в наряде, правда, немного трудно дышать.

Максим говорит, что ближайшее время он еще не раз удивит горожан своим видом.

– Могу вас заверить, это не последний мой поход, – сказал он.

Фото и видео предоставлены героем публикации.