В Могилеве на детской площадке по улице Грюнвальдской в микрорайоне Казимировка 7 апреля умер ребенок, сообщили читатели изданию МогилевОнлайн.

По словам очевидцев, тело завернули в покрывало и упаковали в черный пакет с молнией.

МогилевОнлайн обратился за комментарием в Следственный комитет. Факт смерти ребенка там подтвердили. Официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович рассказала следующее:

— Проводится проверка по факту смерти ребенка на детской площадке 7 апреля. 7-летняя девочка умерла, по предварительной информации, от врожденного сердечного заболевания, ее смерть не носит криминального характера.