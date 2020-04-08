По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 8 апреля в Беларуси коронавирусом было заражено 1066 человек: 976 проходят лечение в больницах, 77 выздоравливают, 13 умерли.

«На стационарном лечении находятся 976 человек. У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», — говорится в официальном телеграм-канале Минздрава.

«После прохождения лечения выздоровели 77 человек». Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано», — информирует Минздрав.

В Беларуси проведено около 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для проведения тестирования задействовано 13 лабораторий, сообщили в ведомстве.