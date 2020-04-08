Турция на фоне роста спроса на лимоны из-за распространения коронавируса ограничивает экспорт этих цитрусовых до конца лета.

Как сообщают турецкие СМИ, с 7 апреля поставки лимонов за рубеж возможны только с одобрения Минсельхоза страны. Такой режим сохранится до 31 августа 2020 года. Все поставки, законтрактованные до 7 апреля, не подпадают под это ограничение.

На ограничении экспорта настаивали местные производители.

По данным члена отраслевого совета Ассоциации экспортеров Турции, председателя отраслевого совета Средиземноморского союза экспортеров фруктов и овощей Али Кавака, Турция ежегодно экспортирует 150-200 тыс. тонн лимонов. На этот год он прогнозировал сокращение экспорта, так как урожай лимонов был несколько ниже.