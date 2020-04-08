В национальном парке «Беловежская пуща» начался очередной этап строительства археологического музея под открытым небом, сообщает БЕЛТА.

Новый музейный комплекс появится в урочище Горы около деревни Каменюки. Здесь параллельно с научными изысканиями на уже исследованных участках памятника археологии строители начали воссоздавать стоянку древнего человека периодов мезолита и неолита и поселение бронзового века. Объект будет включать в себя жилые и хозяйственные постройки, соответствующие истории и культуре того периода.

За месяц раскопок уже выявлено несколько тысяч различных артефактов, в том числе уникальных для европейской археологии.

Первый в Беларуси археологический музей под открытым небом в Беловежской пуще был открыт с целью сохранения и популяризации уникального историко-культурного наследия страны летом 2019 года. По археологическим данным было воссоздано укрепленное городище позднего бронзового — раннего железного веков, которое относится к VIII веку до нашей эры — V веку нашей эры. Вслед за ним в пойме реки Лесная Правая появились древнегерманское подворье и поселение славян II-IV и V-IX веков нашей эры. Вскоре они также откроют свои двери для посетителей.

Предполагается, что в перспективе новый туристический объект будет включать в себя семь музейных комплексов, которые будут отражать особенности развития материальной и духовной культуры западных регионов Беларуси разных исторических периодов — от каменного века до Средневековья.