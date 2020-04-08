Президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей. Размер доплаты для среднего медицинского персонала составит 50 тысяч рублей, для младшего — 25 тысяч рублей. Выплаты будут проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля.

Также доплаты получат и сотрудники скорой помощи, работающие с пациентами с коронавирусом, врачи — по 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.

Соответствующее заявление Путин сделал во время селекторного совещания с главами регионов, которое транслировали российские телеканалы.

По состоянию на утро 8 апреля в России зарегистрированы 8672 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе, 63 человека умерли, 580 человек, у которых был обнаружен коронавирус, выздоровели.

В России с 30 марта по 30 апреля включительно объявлены нерабочие дни в рамках борьбы с распространением коронавируса.