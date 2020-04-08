Как сообщили в эфире областного телеканала «Витебск» по итогам совещания по проблеме коронавируса на Витебщине, среди инфицированных COVID-19 в регионе – 38 медицинских работников, передает Sputnik.by.

«Кроме того, многие отсутствуют на рабочем месте из-за болезни другими вирусными инфекциями и воспалениями легких. И сегодня это большая проблема для всех регионов области», — добавили в эфире.

На совещании обсуждались шаги по обеспечению медработников средствами индивидуальной защиты. Среди одного из решений областного руководства – обеспечение СИЗ не только сотрудников стационаров, но и работников скорой помощи и поликлиник.

Как ранее пояснил глава Минздрава Владимир Караник, инфицированные врачи работали не в стационарах для пациентов с коронавирусом. Заразились они от пациентов, приходивших в другие отделения или поликлиники.