Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 30 марта 2020 г. № 38 определены сроки поведения в 2020 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.

Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале в среду.

Установлены сроки приема документов:

с 16 по 21 июля – от лиц, поступающих в учреждения высшего образования (УВО) для получения высшего образования за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 16 июля по 3 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД Университете гражданской защиты МЧС;

с 16 июля по 6 августа – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 16 июля по 8 августа – в иных УВО.

Для выпускников профильных классов педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности, срок подачи документов – с 16 по 18 июля.

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 22 по 25 июля – в учреждении образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»;

с 22 по 30 июля – в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 22 по 28 июля – в иных УВО;

в УВО сельскохозяйственного профиля – с 22 по 29 июля (очная форма) и с 6 по 15 декабря (заочная форма).

Более подробная информация о сроках вступительной кампании в Беларуси изложена в постановлении. Оно вступает в силу после его официального опубликования.