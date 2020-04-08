Смертельная авария произошла в Щучинском районе: мотоциклист сбил насмерть 14-летнего подростка. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«Предварительно установлено, что 7 апреля около 20:10 часов в аг.Василишки Щучинского района 26-летний водитель, управляя мотоциклом Suzuki, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул.Победы совершил наезд на 14-летнего подростка, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП», – рассказали подробности в СК.

На месте аварии работали следователи, они допросили свидетелей, назначили необходимые исследования.

В отношении мотоциклиста возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан.

Тем временем в пресс-службе МВД сообщили, что, по предварительной версии, дети шли на стадион играть в футбол. В какой-то момент мяч выкатился на дорогу, и один из подростков побежал за ним.

Все обстоятельства ДТП выясняются.