8 апреля Министерство здравоохранения Беларуси проводит в Youtube онлайн-трансляцию «Наиболее актуальные темы и задаваемые вопросы о COVID-19», в которой приняли участие глава ведомства и другие специалисты. В ходе стрима, медицинские чиновники рассказали все о коронавирусе в Беларуси.

Кто принял участие в онлайн-трансляции:

1. Министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник;

2. Главный врач 1-ой городской клинической больницы г.Минска, Председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов;

3. Главный врач 6-ой городской клинической больницы г.Минска Игорь Юркевич.

О чем говорили во время онлайн-трансляции:

В Беларуси могут ввести административное наказание за нарушение режима самоизоляции, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник.

Напомним, что 25 марта 2020 года Совет Министров Беларуси принял постановление, в котором прописаны меры по предотвращению распространения и завоза коронавируса в Беларусь. Одним из прописанных там требований является самоизоляция дома в течение 14 дней людей, прибывших в Беларусь из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Юркевич: наш опыт показывает, что больше всего пациентов с COVID-19 в возрастной категории после 50-60 лет.

Информацию по районам не дают из-за нездорового интереса

Министр здравоохранения рассказал, почему Минздрав перестал давать информацию о ситуации с коронавирусом с разбивкой по районам. «После этого начинается нездоровый интерес, попытки приехать в этот район, вмешаться в личную жизнь заболевших, вынести ее на суд общественности», — уточнил Владимир Караник.

Тесты точные

Владимир Караник сообщил, что тесты в Беларуси используются точные. Сам забор анализа занимает 20 секунд. Обработка и получение результата должны быть произведены в течение 24 часов.

В Минздраве надеялись на теплую погоду в борьбе с коронавирусом

Глава Минздрава и врачи сообщили, что надеялись на потепление, которое помогло бы сдержать распространение коронавинуса. Однако погода не радует теплом. Плюс новые исследования показывают, что теплая погода не всегда помогает.

У белорусских медиков есть специальное приложение со всей статистикой по коронавирусу

По словам Игоря Юркевича, врачи пользуются специальной программой в смартфоне, которая оперативно информирует об объеме проведенных тестов и результатах исследований. Всего в Беларуси тестирование на COVID-19 осуществляют 13 лабораторий.

Заражение коронавирусом рабочих из России подтверждено

Министр здравоохранения Владимир Караник подтвердил случай массового заражения коронавирусом рабочих из России на стройке БелАЭС.

Лечить коронавирус будут плазмой с антителами, а любая пневмония считается коронавирусной

Глава Минздрава рассказал, что лечить от коронавируса планируют с помощью плазмы с антителами.

«Мы планируем в ближайшее время внедрить еще и изготовление плазмы, обогащенной антителами против коронавируса, чтобы использовать ее в терапии наиболее тяжелых форм», — уточнил Владимир Караник.

По словам министра, “в Беларуси любая пневмония, возникшая в стационаре, рассматривается нами как коронавирусная инфекция и пациент немедленно изолируется”.

При этом, люди, нуждающиеся в специализированной медпомощи, не останутся без нее из-за ситуации с COVID-19.

Караник: парацетомол не может быть профилактикой коронавируса

«Бесконтрольный прием парацетамола может нанести вред даже больший, чем коронавирус. Назначать этот препарат должен врач и принимать его без симптомов нельзя! Последние две недели показали, что в Беларуси была реализована 14-недельная продажа парацетамола. Напоминаем, этот препарат нельзя принимать просто так, он не является профилактическим или витаминным», — подчеркнул глава Минздрава.

Юркевич: Коронавирус для пожилых — не приговор!

Инкубационный период коронавируса — неделя, гриппа — 2-3 дня

Игорь Юркевич рассказал: «У гриппа инкубационный период – 2-3 дня, картина симптомов ярче, резкое повышение температуры, жар, озноб), у коронавируса – 6-7 дней, к тому же у него постепенная клиническая картина (дискомфорт, кашель, нарушение обоняния, отсутствие насморка, а только потом интоксикация)».

Масок станет много

Министр здравоохранения рассказал, что поставлена задача расширить выпуск масок. До конца этой недели белорусские предприятия должны выйти на производство 1 млн масок в суток. На следующей неделе — до 2-х млн масок в сутки.