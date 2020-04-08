В Беларуси в жилищные отношения вносятся некоторые изменения, что предусмотрено указом №121 «О жилищных отношениях», который вчера, 7 апреля 2020 года, подписал Александр Лукашенко.

Документом предусмотрена возможность продажи по оценочной стоимости заселенных государственных одноквартирных жилых домов, признанных не соответствующими санитарным и техническим требованиям, в собственность нанимателям данных жилых помещений. Одним из условий продажи является обязанность покупателей по ремонту данных жилых помещений для приведения их в пригодное для использования по назначению состояние.

Указом также предусмотрен перевод арендных квартир в новостройках, которые предоставляются лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в состав жилых помещений соцпользования по заявлению этих лиц, без учета срока, который установлен Жилищным кодексом.