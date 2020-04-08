Столичные власти опубликовали новый список самых востребованных на рынке труда специальностей. Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 апреля составило почти 21,7 тысяч, пишут Naviny.by.
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома опубликовал топ-20 специальностей, с которыми вы не пропадете:
медсестры — 943;
уборщики помещений —763;
повара — 728;
инженеры — 701;
продавцы — 654;
водители — 501;
маляры — 446;
санитарки — 435;
каменщики — 344;
слесари механосборочных работ — 321;
начальники управлений — 309;
рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 286;
штукатуры — 280;
облицовщики-плиточники — 270;
директора — 256;
плотники-бетонщики — 250;
фельдшеры — 249;
электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 241;
арматурщики — 236;
подсобные рабочие — 195.
За три месяца этого года в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 3.241 человек, из них 2.154 безработных.
На конец марта 1.968 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 25,97 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец февраля 2020 года — также 0,1%).