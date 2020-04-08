Столичные власти опубликовали новый список самых востребованных на рынке труда специальностей. Количество заявленных вакансий на предприятиях столицы на 1 апреля составило почти 21,7 тысяч, пишут Naviny.by.

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома опубликовал топ-20 специальностей, с которыми вы не пропадете:

медсестры — 943;

уборщики помещений —763;

повара — 728;

инженеры — 701;

продавцы — 654;

водители — 501;

маляры — 446;

санитарки — 435;

каменщики — 344;

слесари механосборочных работ — 321;

начальники управлений — 309;

рабочие по комплексному обслуживанию зданий — 286;

штукатуры — 280;

облицовщики-плиточники — 270;

директора — 256;

плотники-бетонщики — 250;

фельдшеры — 249;

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования — 241;

арматурщики — 236;

подсобные рабочие — 195.

За три месяца этого года в службы занятости за содействием в трудоустройстве обратилось 3.241 человек, из них 2.154 безработных.

На конец марта 1.968 безработных в столице имели право на получение пособия, средний размер которого составлял 25,97 рубля. Уровень официальной безработицы составил 0,1% экономически активного населения Минска (на конец февраля 2020 года — также 0,1%).