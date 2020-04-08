У главного врача заводской поликлиники НПЗ «Нафтан» Сергея Чубрика обнаружили коронавирус. Такой результат дал предварительный тест, сообщает «Вестник Нафтана».

Сергей Чубрик изолирован. Официально сообщается, что, «благодаря разработанным мерам, удалось мгновенно выявить контакты первого уровня, которые немедленно самоизолировались»:

«Работники, которые причисляются к контактам первого уровня, прошли тест на коронавирус, он дал отрицательный результат».

Ранее председатель Новополоцкого горисполкома Дмитрий Демидов сообщил в своем Инстаграме, что находится на карантине, так как является контактом первого уровня человека с коронавирусом. По его словам, он находился с инфицированным в одном помещении. Первый тест был у него отрицательный.

Также он утверждает, что ситуация в Новополоцке «находится под контролем». Он призвал жителей города «быть самодисциплинированными, строго придерживаться рекомендаций врачей: по возможности не бывать в многолюдных местах, выполнять санитарные требования».