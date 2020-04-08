Госавтоинспекция объявила, что 8 апреля в Минске будет приостановлена работа межрайонного регистрационного отдела УГАИ на авторынке «Малиновка» по улице Меньковский тракт, 2.

Как сказано в официальном сообщении УГАИ ГУВД Мингорисполкома, работа МРО временно приостанавливается по техническим причинам. Выдача документов гражданам, ранее обращавшимся в подразделение, при этом, по-прежнему будет осуществляться, пишет Myfin.by.

В Минске с 4 апреля также по техническим причинам временно закрылся пункт регистрации автотранспорта на улице Серова,1 (ОАО «Автоваз»).

Теперь в столице остался один работающий пункт регистрации транспорта, в Ждановичах на улице Тимирязева, 114.

Юрлицам, как и прежде, необходимо обращаться в УГАИ ГУВД Мингорисполкома по адресу: проспект Дзержинского, 3.