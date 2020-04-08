Личный электронный кабинет (е-кабинет) появится у каждого белоруса.

Об этом сообщила пресс-секретарь Национального центра электронных услуг Татьяна Ускова, передает БЕЛТА.

«Национальный центр электронных услуг реализует новый подход в создании личного электронного кабинета. Предполагается, что создаваться е-кабинет для каждого белоруса, иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего в Беларуси, будет в автоматическом режиме. Е-кабинет станет самым простым и эффективным способом получить государственные услуги и административные процедуры в электронном виде. Перспектива его внедрения — ближайший год», — рассказала Татьяна Ускова.

Е-кабинет будет представлять собой веб-интерфейс доступа граждан к ОАИС (общегосударственной автоматизированной информационной системе) и создаваться на основании персональных данных из регистра населения на базе единого портала электронных услуг (ЕПЭУ).

Активироваться е-кабинет будет с момента первичного входа пользователя в него со строгой аутентификацией на ЕПЭУ. Данные, синхронизируемые в режиме реального времени, будут доступны пользователю онлайн.

Новый подход в создании е-кабинета реализуется НЦЭУ в соответствии с государственной программой развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.

С помощью ЕПЭУ ОАИС для граждан и организаций доступно 153 электронных сервиса: 109 электронных услуг и 44 административные процедуры. Каждый месяц юридическим и физическим лицам оказывается около 400 тысяч электронных услуг.