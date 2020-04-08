Около тысячи сотрудников общепита в Беларуси остались без работы из-за пандемии коронавируса. Всех их обещает трудоустроить онлайн-гипермаркет «Е-доставка». Зарплаты обещают даже выше тех, что платили официантам и бариста в «звездные» времена.

По разным оценкам, из-за пандемии остались без работы от 700 до 1000 работников кафе, баров и ресторанов в Беларуси. Многие уволены официально, другие ушли в вынужденные отпуска и не получают доходов. Сильнее всего ситуация ударила по сфере общепита в крупных городах – прежде всего, в Минске.

В «Е-доставке» таких сотрудников готовы оперативно трудоустроить по упрощенной процедуре. Работать приглашают на постоянной основе – отличный вариант стабильного рабочего места. Среди основных вакансий – кладовщик-комплектовщик и укладчик-упаковщик. По сути, предстоит собирать и комплектовать наборы продуктов для доставки покупателям.

Платить обещают выше среднего. Зарплата комплектовщика на полной занятости составит от 1000 до 1400 рублей на руки. И еще бонус в виде 200 рублей, которые компания обещает выплатить еще до первой зарплаты. Укладчику-упаковщику обещают от 750 рублей.

«Это одна из тех инициатив, когда все остаются в выигрыше. Прежде всего, мы помогаем сфере общепита не оставить людей на улице. Но при этом также закрываем свои потребности в персонале, которые растут с каждым днем. Важно, что мы предлагаем условия не хуже тех, что были у официантов и бариста раньше», – поясняют в «Е-доставке».