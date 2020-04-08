Благодаря социальным сетям стало понятно, что время всеобщей изоляции актеры Брюс Уиллис и Деми Мур проводят вместе. Компанию бывшим супругам составили их дети.

Пользователи Instagram могут убедиться в том, что пара даже спустя 20 лет после развода прекрасно чувствует себя под одной крышей. Их младшая дочь Таллула поделилась на своей странице подробностями карантинного периода. Девушка опубликовала семейный снимок, на котором ее близкие запечатлены в полосатых бело-зеленых пижамах. На фотографии видно, как Уиллис нежно обнимает бывшую супругу.