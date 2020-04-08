Ученые Института общей и неорганической химии НАН разработали технологию производства нового типа упаковочной бумаги — активного материала, продлевающего сроки хранения пищевой продукции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Как рассказал директор Института общей и неорганической химии Анатолий Кулак, бумажная упаковка, обладающая бактерицидными свойствами, существенно увеличивает сроки хранения скоропортящихся продуктов: овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, нарезанных колбасных изделий, сыра, развесных кондитерских изделий. В ее состав входит комплекс реагентов, придающий бактериостатические свойства, то есть подавляющие способность микроорганизмов к размножению.

«Важно, что используемые реагенты безвредны. Они относятся к категории пищевых добавок и к тому же настолько прочно фиксируются бумагой, что гарантированно не переходят в пищевую продукцию, контактирующую с упаковкой. В отличие от традиционной полимерной пленочной упаковки бумажный материал полностью биоразлагаемый. Микропористая структура придает ей мембранные свойства — это своего рода дышащий материал», — пояснил Анатолий Кулак.

Производство умной бумаги организовано на предприятии «Бумажная фабрика» Гознака в Борисове.