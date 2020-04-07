Международные резервные активы Беларуси к 1 апреля снизились до $7,8 млрд.

Золотовалютные резервы в марте снизились на 1,018 млрд долларов, сообщил Нацбанк Беларуси.

В феврале-марте они уменьшились в общей сложности на 1,45 млрд долларов.

Сокращение ЗВР в основном было обусловлено продажей регулятором валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. В марте спрос на валюту превысил предложение более чем на 800 млн долларов. Еще на 226,5 млн долларов правительство и Нацбанк погасили внешних и внутренних обязательств.

Поддержанию резервов способствовало поступление валюты в бюджет, а также средства от продажи облигаций Минфина.