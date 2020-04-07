Ситуация с распространением коронавируса в Беларуси сложная, считает заместитель главного врача по медицинской части Городской клинической инфекционной больницы Минска Святослав Вельгин.

«Во всем мире идет распространение заболевания семимильными шагами. У нас тоже ситуация сложная, но в панику впадать не надо, — сказал Святослав Вельгин. — Сейчас у нас прогнозируется очень тяжелый апрель, а там ситуация покажет. Важно, чтобы не было пикового подъема, чтобы он был более пологий».

В последние дни фиксируется резкий прирост выявленных случаев заражения COVID-19 на уровне более сотни человек ежедневно.

Например, если, по данным Минздрава, 6 апреля в больницах находились 634 человека, то сегодня уже 794 человека, а завтра, судя по тенденции, будет в районе тысячи.

При этом следует помнить, что, как выяснили китайские ученые, реальное число заболевших может быть примерно в 6-10 раз выше выявленных случаев. А, значит, вполне, возможно, что среди нас уже тысячи зараженных людей либо со слабыми симптомами, либо у которых симптомы еще не проявились.