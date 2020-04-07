Во Львове коронавирус заподозрили у четырехдневного младенца. Об том сообщает Talegram-канал «Коронавирус Украина».

По предварительным данным, младенцу диагностировали пневмонию и он пребывает на искусственной вентиляции легких. Отметим, что уже провели анализ на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Младенца госпитализировали из одного района Львовской области. Подозрение произошло из-за отца, который недавно вернулся из-за границы. Уточним, что родители также проходят обследование на коронавирус.