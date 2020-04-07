Более 80% сотрудников головного офиса БПС-Сбербанка перешли на удаленную работу. После того, как тест одного из сотрудников центрального аппарата показал положительный результат на коронавирус, 12 сотрудников были отправлены на больничное лечение. Случай не затронул ни одно отделение банка, которое обслуживает физических и юридических лиц. Об этом сказано в сообщении на сайте банка.

«Коронавирус был обнаружен у сотрудника головного офиса, который не контактировал с клиентами, но общался с коллегами. Банк превентивно готовился к пандемии. Так, нами было закуплено около 20 тыс. масок и необходимые средства дезинфекции как для личного использования, так и для обработки офисных помещений», – прокомментировала Марина Осиповская, руководитель Штаба по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сотрудники, входящие в контактную группу, были изолированы и находились под надзором, сообщили в банке.

«Тем не менее, банком принято решение о переводе сотрудников бэк-офиса (прежде всего, головного офиса) на дистанционную работу. Так, в удаленном режиме будет работать более 80% сотрудников из административного здания, где выявлен факт заражения. Такой формат работы не повлияет на эффективность бизнес-процессов», – сказано в сообщении.

На данный момент 11 сотрудников центрального аппарата банка проходят лечение в учреждениях здравоохранения. «К глубокому сожалению всей команды, один из сотрудников ушел из жизни. У него было воспаление легких. Банк окажет всевозможную поддержку его семье», – сообщила Марина Осиповская.