Президент поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи. Об этом он заявил сегодня на совещании о поставках нефти в Беларусь, передает БЕЛТА.

«На непредвиденные случаи необходимо создавать серьезный запас сырья (как нефти, так и топлива), который позволит не нарушать работу отраслей и не прерывать технологические процессы», — заявил глава государства.

Перед представителями правительства и руководителями регионов президент поставил ряд вопросов, в том числе в отношении наличия мощностей для хранения нефти и запасов нефтепродуктов и как их можно нарастить.

Александр Лукашенко предупредил, чтобы все взятые на себя обязательства по принятию на хранение нефтепродуктов строго исполнялись. «Стенограмма ведется. И не дай бог, кто-то скажет, что может принять полмиллиона тонн нефтепродуктов и (в результате. — Прим. БЕЛТА) не примет на хранение, уж пеняйте сами на себя», — сказал он.

«Мы это не скрываем. Сегодня нефть дешевая, нужно купить ее, произвести нефтепродукты и создать определенный запас. Какой это будет запас, по итогам совещания мы должны четко понимать», — резюмировал президент.