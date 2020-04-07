Цены на антисептики и маски зашкаливают. Власти будут регулировать их стоимость

Власти вводят регулирование цен на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 27. Тем временем цены на эти товары заметно выросли за последний месяц. «Нашел „золотой“ антисептик по 5,95 рубля за всего 50 мл в аптеке на улице Жуковского. Выходит 119 рублей за 1 литр», — рассказал минчанин. При этом из регионов и вовсе сообщают о дефиците антисептиков и масок. Также наблюдается нехватка отечественного парацетамола и одноразовых перчаток, пишет TUT.BY.

Какое решение приняли власти по антисептикам и маскам

МАРТ на 90 дней установил предельную максимальную надбавку импортеров на маски и дезинфицирующие антибактериальные, обеззараживающие) средства, в том числе числе гели и спреи, в размере 10%. Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя или импортера на этот товар не может превышать 15%.

Власти установили также предельную рентабельность (используется для определения прибыли, которую включают в отпускные цены производителей) на маски и дезинфицирующие средства в 10%.

При этом формирование цен на маски и дезинфицирующие средства должно производиться с учетом конъюнктуры рынка, но не выше ограничений, говорится в постановлении МАРТ

Между тем один из читателей сообщил, что обращался ранее в МАРТ из-за подорожавших масок.

6 апреля в ведомстве поясняли нюансы лицензирования оптовой и розничной торговли дезинфицирующими средствами, которые содержат этиловый спирт или изопропиловый спирт.

Какие сейчас цены на маски и антисептики в Минске

Сайт по поиску медпрепаратов 103.by выдает информацию о наличии медицинских масок в 19 минских аптеках. Цены на них — 1,1 до 1,95 рубля за штуку. «Где есть маски в Минске? Хороший вопрос. Мы с мужем покупали через интернет. Отдали 16 рублей за две многоразовые маски. До этого обошли три аптеки, в Dana Mall две и в Короне на Борисовском тракте. Нету. У нас двое детей и рисковать их здоровьем, ездить по всему городу нету желания, как сами можете понять. Смотрела через интернет по аптекам, вроде есть, но начинаешь вчитываться где, как замечаешь, что количество в аптеке одна-две штуки», — рассказала читательница из Минска.

Выбор антисептиков в столице заметно больше, чем масок. Но цены на него «кусаются». К примеру, раствор «Септомирина» (100 мл) продают в диапазоне 6,38−8,61 рубля.

«Живу в Минске на ул. Могилевская. Из масок и антисептиков в нашем микрорайоне почти ничего практически нет. То малое, что в наличии, по атомной цене. Купил антисептик за 7,8 рубля за 100 мл, сделано с добавлением хлоргексидина. Проблемы и с парацетамолом, его нету», — рассказал минчанин Игорь.

Жительница улицы Воронянского — соседней с Могилевской — сообщила, что ей удалось купить 10 масок по 1,66 рубля за штуку. «Они были последними. Из дезинфицирующих средств были только маленькие „пшиколки“ по 20 мл, стоят почти 3 рубля», — уточнила минчанка.

Сразу несколько сообщений касалось цен на антисептики в интернет-магазине OZ.BY. В наличии сейчас есть гель-антисептик для рук (50 г) за 9 рублей. Напомним, ранее в OZ.BY комментировали, что есть «целый комплекс разных причин, который влияет не только на цену конкретного антисептика, а на ценообразование вообще».

— В первую очередь это подорожание доллара и общая кризисная экономическая ситуация. Кроме этого, высокий спрос и подъем цены на комплектующие,

входящие в состав антисептика, которые тоже ввозят из-за рубежа. Становится дороже производство, соответственно — выше итоговая цена, — говорили в компании. — Да, цена антисептиков на OZ увеличилась, но такое ценообразование позволяет нам осуществлять бесперебойную деятельность в режиме заботы о клиентах. Мы соглашаемся на высокую цену, но зато антисептики и другие социально значимые продукты у нас всегда в наличии в достаточном количестве в любом магазине и на складе.

Какая ситуация в регионах

Из регионов также сообщают о нехватке антисептиков и масок, а также о подскочивших ценах на эти товары.

«В субботу (4 апреля. — Прим. ред.) обошла 7 аптек. Масок и антисептиков нет. Нашла две пары перчаток последних. Работаю в мебельном магазине у частника. Людей много ходит. Не выдают ничего для обработки ни поверхностей, ни дверей. А мне страшно, так как живу с родителями», — написала читательница из Бреста.

Причем это не единственное сообщение о нехватке масок в этом областном центре.

«В Бресте масок практически нет в аптеках. Вернее, когда они появляются — их быстро раскупают. На днях обзванивала аптеки — нигде не было. В итоге вчера (4 апреля. — Прим. ред.) нашла одну маску по 1,39 рубля, — говорит еще одна жительница Бреста. — Столько аптек обзвонила — ни в одной масок либо не было, либо не ответили на звонок».

Один из читателей из Бреста сообщил, что удалось найти маски по 1,85 рубля за штуку.

«В Бресте антисептиков на спиртовой основе не найти, есть только гели и т.п.

Масок тоже найти трудно, а в аптеке на Пушкинской возле рынка одна маска стоит 1 рубль 85 копеек. Пришлось купить для семьи хотя бы 10 штук за 18 рублей 50 копеек.

С такими ценами не каждый «спрофилактируется».

Сообщения о трудностях с покупкой антисептиков и масок пришли и из других областных городов. «В Гродно масок, антисептиков и дезрастворов в аптеках в наличии нет (когда привезут — неизвестно). На сайте 103.by показывает наличие масок лишь в одной аптеке, цена 2,1 рубля, фактически в данной аптеке их нет», — рассказала жительница Гродно.

«В Могилеве вчера (также 4 апреля. — Прим. ред.) не было ни в одной из аптек, которые обзвонил и обошел, масок и антисептиков, везде все закончились. Обзванивал аптеки в центре, заезжал в частные районе железнодорожного вокзала», — сообщил житель областного центра.

О дефиците масок и антисептиков рассказывают жители Сморгони, Клецка, Березы, Браслава, Новополоцка, Ошмян, Баранович, Сенно, Глубокого, Солигорска, Новополоцка, Лиды, Докшиц, Несвижа, Быхова, Дзержинска, Лепеля, Кричева, Щучина, Борисова, Лунинца. То есть сообщения пришли из разных населенных пунктов.

Из многих городов также сообщают о нехватке в продаже таблеток отечественного парацетамола, а из некоторых — одноразовых медицинских перчаток.

«В Лиде ни масок, ни марли, ни перчаток, ни антисептика, ни парацетамола не купить. Марлевые маски последний раз были по цене 1,99 рубля. Вместо антисептика предлагают хлоргексидин на водной основе. Парацетамол сказали целый апрель поставок не будет (в частной аптеке). Бывает, выскочит наличие, в единичных аптеках, а пока приедешь, ничего уже нету. Привоз обещают на следующей неделе», — рассказала жительница Лиды.

Сложно с покупкой масок возникают также у жителей Сморгони. «Маску купить практически невозможно уже последние 3−4 недели. В аптеках вежливо отвечают, что будет завтра. И так каждый день. 14 марта удалось купить несколько масок по цене 1,4 рубля за штуку. В начале апреля, говорят, выбросили маски в центральной аптеке, но выдавали не более 2 штуки в одни руки. С антисептиками та же история. Что же шьют эти 15 фабрик, если масок все равно не хватает?», — задается вопросом читательница из Сморгони.



Из Лельчиц нам написали, что маски есть в наличии, стоят 1,3 рубля за штуку, а из Солигорска — что в субботу были в одной аптеке по 1,92 рубля. В Полоцке местная жительница нашла антисептик по 9 рублей за 100 мл, а марлевую маску — по 2 рубля.

«В Быхове нет ни масок, ни антисептика. Вчера зашла в аптеку купить антисептик, мне ответили, что антисептика нет и вообще это уже роскошь. А что касается масок, то на дверях аптек написано, что масок нет», — сообщает читательница.

«Антисептик в Бобруйске можно приобрести по адресу на рынке Автостройпрестиж, 850 мл покупала 8,64 рубля. Пару недель назад цена была 7,2 рубля. Марлевые маски есть в фирменном магазины «Славянки» по 1,25 рубля, очередь на улице каждый день. На руки выдают ограниченное количество», — рассказала жительница Бобруйска.

Что говорят аптеки и производители: «Аптеки не стали наживаться»

Представитель одной из аптек рассказывает, что цены на антисептики и маски повысили поставщики. «Люди пишут жалобы в аптеке. Но они не знают, наверное, что сырья нет на заводах, изопропиловый спирт подорожал в мире. Парацетамола нет на заводе. Сложности с сырьем для Септоцида. Изопропиловый спирт везут из России, его цена выросла в несколько раз, и то добыть его нужно постараться, — говорит фармацевт. — В моей аптеке есть маски и перчатки. Мы их купили не видя, по предоплате, с доставкой в течение 15 дней после оплаты. Такого еще не было. Маски пришли одноразовые по 1,61 рубля».

По словам представителя аптеки, цены выросли также за счет НДС. «Раньше в аптеках маска, перчатки были только как изделие медназнечения, и НДС не облагались. Сейчас мы получаем то изделие санитарно-гигиеническое, то перчатки нитриловые синие, а они уже идут без слова «мед», то есть не для медназначения. И это уже с НДС. Надбавка в аптеках фиксированная, она регламентируется. Больше аптеки не стали наживаться. Нам бы хоть самим выжить».

Производители антисептиков видят одну из возможных причин подорожания этих товаров в том, что оптовые покупатели и розничные сети могли изменить собственные наценки.

При этом сейчас основные трудности у производителей связаны с нехваткой изопропилового спирта.

На предприятии «Беласептика» ранее говорили, что «источник сырья — это в том числе Россия, где в связи с падением курса российского рубля выросли цены на сырье».

— Плюс в Беларуси в разы вырос спрос на антисептики и дезинфицирующие средства. Соответственно, объемов сырья, которые были заказаны ранее, не хватает. Приходится перестраиваться, заказывать больше, — поясняли на предприятии.