Сын умершей с коронавирусом написал заявление на Лукашенко

В Полоцкий РОВД подано заявление с просьбой завести уголовное дело на Александра Лукашенко. Его подал Александр Матвеев. Его мать, у которой обнаружили коронавирус, умерла в Витебской областной клинической больнице 2 апреля. Вначале об этом сообщил телеграмм-канал «Инфекционка». Через несколько дней информацию подтвердил телеканал «Белсат»: в милиции приняли заявление у мужчины и зарегистрировали под номером 547039. В нём говорится следующее:

«Требую возбудить уголовное дело в отношении Лукашенко Александра Григорьевича, 30.08.1954 г. р., уроженца пос. Копысь, Республика Беларусь, который, находясь на посту президента Республики Беларусь, не принял необходимых мер по защите населения от распространения особо опасного вируса, в результате чего 02.04.2020 года в областной клинической больнице города Витебска умерла Матвеева Лидия Дмитриевна».

Сам Александр живет во Франции и приехать к матери во время пандемии коронавируса не смог. 68-летняя полочанка Лидия Матвеева лежала в отделении неврологии в Витебской областной клинике несколько недель. По словам сына, диагноз ей меняли три раза. А о наличии коронавируса сообщили только в справке от морга.

«Страшно то, что никакой информации людям не поступает, фамилии погибших не публикуются официально, все скрывается. Люди должны знать, что происходит у нас в стране. Карантин необходим, необходимо защитить врачей», — говорит Александр Матвеев.