Польский сейм в понедельник принял проект поправок в Избирательный кодекс, который позволяет провести выборы президента, назначенные на 10 мая, по почте. С предложением выступила правящая партия «Закон и справедливость» (ЗиС), сообщает ТАСС.

Такая мера вызвана заботой о безопасности избирателей в период эпидемии коронавируса.

Против проекта выступили оппозиция и входящее в коалицию с ЗиС политическое объединение «Порозуменье» («Согласие») вице-премьера Ярослава Говина. Вице-премьер предложил перенести выборы на два года и, соответственно, продлить полномочия действующего президента Анджея Дуды с пяти до семи лет. Для этого необходимо внести соответствующие изменения в Конституцию Польши. Оппозиция не поддержала эту инициативу.

10 мая в Польше должен пройти первый тур президентских выборов. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, 24 мая состоится второй тур с участием двух кандидатов, набравших большинство голосов. Из-за пандемии коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% жителей Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок.

В Польше число случаев заражения коронавирусом достигло 4413, 107 человек умерли, 162 выздоровели. Для противодействия распространению инфекции власти Польши 20 марта ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. Жителям республики запрещено выходить из дома без крайней необходимости и, за исключением членов одной семьи, перемещаться в группах более двух человек.