Соавтор книги «Критическое мышление», преподаватель логики в Высшей школе экономики Тарас Пащенко прокомментировал самые распространенные заблуждения о коронавирусе.

И объяснил, почему отрицание, демонизация или высмеивание реальной угрозы — это не милые чудачества, а довольно опасное (или просто вредное) поведение.

«Вируса нет, это все заговор»

Одни могут отрицать опасность, потому что верят в конспирологию, другие — потому что добровольно выбирают путь под условным названием «слабоумие и отвага». Но и те и другие из-за своих заблуждений упускают реальные возможности как-то действовать, быть максимально эффективными в сложившейся ситуации. Причем не только лично для себя, но и для других.

Отрицая существование коронавируса либо бесстрашно выходя ему навстречу, люди наплевательски относятся к рекомендациям ВОЗ: не моют руки, не соблюдают дистанцию, не изолируются. И тем самым подвергают опасности себя и всех остальных.

Кроме того, рассуждая таким образом, они обретают некую иллюзию контроля над ситуацией. «Смерть — это то, что бывает с другими», как пела одна, уже классическая рок-группа. А пока опасность отрицается, человек как бы не несет никакой ответственности, просто потому что не принимает решений, — тоже вполне удобная (но опасная) позиция.

«Все намного хуже, от нас скрывают правду».

Возможно, такое поведение — это желание сиюминутной власти, той же, которую испытывают люди, постоянно повторяющие присказку «А вот я вам говорил!». Зачем им это нужно? Чтобы ощутить себя значимыми. Они чувствуют превосходство над другими хотя бы потому, что в ответ на их шокирующую правду остальные ахают, охают, впадают в панику. То есть проявляют довольно яркие эмоции.

На самом же деле и создание панических настроений, и их поддержка отнимают у людей энергию, которую в сложившейся ситуации важно направить на решение каких-то текущих, более актуальных задач. В состоянии паники у человека отключается логика, критическое мышление, мозг запускает совершенно другие механизмы, направленные на элементарное выживание. Остановиться, успокоиться, разработать план — сделать то, что сейчас необходимо делать любому взрослому человеку — у паникера просто физически не получится.

Лекарством от паники, которая парализует мозг и отключает рациональность, так нужную нам в критической ситуации, могут стать только знания.

Но не те, что распространяют паникеры, а официальная информация. И историческая (например, об эпидемии чумы, которая была намного летальнее, но к концу света не привела), и актуальная. Читайте новости в проверенных источниках, интервью авторитетных врачей, рекомендации ВОЗ.

«Это не изоляция, а какой-то домашний арест!»

В психологии такое поведение называется «внешний локус контроля» — люди думают, что в сложностях, которые происходят в их жизни, виноват некто третий. И задачи, которые им сейчас необходимо выполнять, они считают задачами того самого виновника, не своими. Поэтому всеми силами пытаются схитрить, откосить от их выполнения. Но не понимают главного: они сидят в изоляции, откладывают путешествия, не общаются с друзьями не по чьей-то дьявольской прихоти, а для собственного комфорта, безопасности. Тем, кто склонен к таким логическим подменам, все время кажется, что их заставляют что-то делать.

Когда надо ездить на работу в час пик в метро, люди недовольны, они мечтают проводить день дома в пижаме. Но если им говорят, что надо остаться дома, немедленно рвутся в метро

Такой взгляд на мир можно считать инфантильным. Человек вообще не хочет решать проблемы самостоятельно, не умеет адаптироваться под обстоятельства, а только — как младенец — хочет, чтобы обстоятельства адаптировались под него. В итоге такие люди соблюдают самоизоляцию не осознанно, а для галочки, постоянно думая, как бы хакнуть систему, обмануть всех и пойти гулять.