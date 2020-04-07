Праздник Благовещения христиане празднуют 7 апреля. В этот день состоялось возвещение Деве Марии благой вести о зачатии и о рождении ею Спасителя — Иисуса Христа. Отсюда и само слово — Благовещение, то есть Благо вещать (возвещать, сообщать).

По религиозными учениями, архангел Гавриил принес в этот день Деве Марии весть в который сообщил, что Божья мать непорочно зачнет от Святого Духа и родит Сына Божьего Иисуса Христа.

Символом праздника считается белая лилия, символизирующая собой непорочность Девы Марии и которую часто изображают на иконах Богоматери.

В этот день, как и в другие праздники запрещается выполнять какую-то работу. Особый запрет для осуществления домашней работы — уборка, стирка и тому подобное. Также в этот день запрещается жечь костер.

В этот день запрещено грешить: сквернословить, обманывать, ссориться и даже думать о плохом.

Запрещено на благовестие чревоугодничество, то есть употребление не постной пищи или еды в больших количествах. Также есть запрет и на употребление алкоголя.

По традиции, в этот день люди шли в церковь и молились. После этого весь день проводили в покое и молитве. От похода в гости на Благовещение наши предки отказывались.

Также в этот день наши предки готовились к посеву: освящали зерно молились Богу и просили его о хорошем урожае.

Относительно примет, то в этот день считалось очень нехорошим знаком занимать кому-то деньги. Это было плохо как для того, кто дает так и для того, кто берет.

Считается, что 7 апреля нельзя надевать новую одежду, иначе она быстро порвется. Для здоровья в этот день нужно умыться талой водой.