Александр Лукашенко считает, что не следует скрывать информацию о распространении коронавируса в стране.

«Информацию (о коронавирусе ) скрывать не надо. Не дай бог, где-то какой-то обман. В наше время в нашей республике обмануть никого невозможно. Если вы один раз обманете, вам никто верить не будет», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он также сообщил, что в Администрации президента имеется соответствующий штаб, в котором аккумулируется вся текущая информация о распространении коронавируса. «Каждый должен заниматься своим делом. Еще раз подчеркиваю: врачи — лечат, вся информация — в Администрации президента в штабе. Там вы вместе определяетесь, как вы информируете население», — сказал президент.

«Давайте все вместе будем работать и идти тем путем, который мы обозначили. Как бы нам ни было тяжело», — добавил он.

Ранее президент сообщил, что по состоянию на вторник в Беларуси госпитализировано 794 человека с новым коронавирусом COVID-2019, 31 человек находится на ИВЛ.