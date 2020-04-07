Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил отставкой правительству в случае нехватки средств индивидуальной защиты у белорусских медиков в условиях пандемии COVID-19.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие», — сказал Лукашенко, заслушивая во вторник доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Главу государства цитирует БелТА.

Президент поручил всей вертикали власти во главе с премьер-министром решить проблемы с наличием защитных средств в ближайшие дни. «Это безобразие, что мы чего-то не можем сделать. Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить? — спросил он.

«Говорить, что у нас сегодня где-то дефицит этого, недопустимо. Поэтому, если есть эти проблемы, вертикаль власти во главе с премьер-министром должны ее к понедельнику снять», — потребовал Лукашенко.