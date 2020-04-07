Сегодня международные чиновники самого высокого ранга заговорили о голоде, который грозит миру из-за пандемии в самой недалекой перспективе. Поэтому сельское хозяйство — важнейший элемент, на который необходимо обратить внимание. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь. Сюжет с прямой речью президента показали в выпуске новостей на телеканале «Беларусь 1», сообщает TUT.BY.

— Нефть нефтью, но ее на стол не подашь. Вопрос продовольствия, как я уже сказал, стоит остро. Поэтому я требую в кратчайшие сроки завершить посевную кампанию. Весь цикл сельхозработ в течение года взять на жесточайший контроль. Это касается помощников президента и уполномоченных по областям. Задача № 1 — и важнее ее нет. Ибо, как у нас тут разглагольствуют кругом: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего, это мы сделаем в течение суток, но жрать что будем?

Президент уже не первый раз объясняет свою позицию по карантину. По его словам, это внесет только раскол в общество.

— Скажите, как там на «удаленке» доить коров или выходной объявить? Это нереально, — сказал президент. — А кто-то будет сидеть дома без работы, и им зарплату сохранять. Это что, справедливо? Мы раскалываем общество. Этого делать нельзя. Поэтому мы никому ничего не запрещаем, ни над кем не довлеем. Но как государство делаем все, чтобы людей защитить. И не только в этом году. Так было всегда, — пояснял президент во время поездки в Смолевичский район.

Тем временем под петицией с требованием к властям Беларуси ввести в стране карантин из-за вспышки коронавируса подписались уже более 150 тысяч человек. Ее авторы считают, что в стране «происходит полное игнорирование болезни и неверное информирование жителей».

«Нам срочно нужно ввести карантин. Мы требуем карантин. Мы хотим жить!» — отмечено в петиции.

Как сообщил накануне Минздрав, с момента регистрации первого случая заражения коронавирусом в Беларуси инфицированы 700 человек. Из них 53 уже выздоровели, в больницах под наблюдением медиков находятся 634 человека, умерли 13 человек.