Белорусский бизнес пока не уверен, подставит ли ему плечо государство. Время идет, а бездействие правительства уже нанесло большой урон бизнесу.

Коронавирус из медицинской проблемы превратился в проблему для экономики и бизнеса. Под ударом оказались многие отрасли, страдает мелкий и средний бизнес. Еще одна проблема: кризис экономики может привести к массовым сокращениям людей. Так, ООН предупредила, что потеря работы из-за коронавируса грозит 25 млн человек.

Что происходит в Беларуси?

Как заметил в ходе пресс-конференции председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин, отдельные организации общественного питания уже стали закрываться и падение выручки там составило 70% .

При таких условиях вопрос банкротства многих из них, по мнению эксперта, вопрос ближайшего времени.

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского Жанна Тарасевич в свою очередь рассказала, что она пока не слышала об увольнениях работников, но многим предприятиям точно приходится переходить на более гибкий график работы, то есть сокращать рабочее время.

«Понятно, что часть людей отправляют по договоренности с работником либо в трудовые отпуска, либо в краткосрочные отпуска без сохранения заработной платы. Пока это краткосрочные отпуска, но мы не знаем, что будет дальше, если не будут предприниматься какие-то меры», – сказала она.

Есть отрасли, деятельность которых вообще практически прекратилась, например, это касается туризма, заметил председатель высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.

По его словам, к ним в Конфедерацию предпринимательства даже стала поступать информация, что и в «айтишном» секторе не все гладко. Там, как заметил эксперт, резко уменьшился поток заказов из-за рубежа, что в свою очередь отражается и на работниках.

От сложившейся ситуации неопределенности, когда правительство медлит с принятием мер, страдают все сектора экономики, заметил Владимир Карягин.

«Бизнес будет решать, сокращать сотрудников или нет тогда, когда будут предприняты какие-то шаги от правительства, – прокомментировал ситуацию с увольнениями работников председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Швец. – Государство тоже должно быть заинтересовано сохранить коллектив. Это общая задача. Мы ждем, какой план будет принят правительством, какие отрасли получат те или иные преференции, и после этого уже будет решение по оптимизации численного состава».

В свою очередь Александр Калинин обратил внимание на то, что комплекс мер в поддержку бизнеса подразумевает подготовку нормативных актов, а сроки там стоят в основном «к 1 мая».

«И это уже в принципе не может устраивать. Нам сейчас нужна полная ясность, какие меры будут приняты. Если указ, допустим, будет принят 30 апреля, то до этого времени не все бизнесы доживут», – заметил он.

Что хочет бизнес

Владимир Карягин также отметил, что предприятия сегодня столкнулись с тем, что не могут заплатить за аренду, своим поставщикам, не могут заплатить налоги.

Поэтому бизнес, как указывают представители различных ассоциаций, хотел бы более точечных мер, например, приостановки уплаты налогов и взносов ФСЗН.

При этом Жанна Тарасевич отметила, что в данной ситуации нужно быть реалистами.

«Мы делали небольшой срез предпринятых в других странах мер в отношении бюджетной и налоговой политики. Так вот: отмены или освобождения полностью от налогов практически ни в одной стране нет. Есть либо рассрочка, либо перенос сроков уплаты налогов на более поздние сроки», – сказала она.

Представитель бизнес-союза отметила, что ФСЗН формируют на 34% наниматели, на 1% – работники, и, по ее словам, если мы не уплатим сегодня взносы в ФСЗН, то завтра наши бабушки и дедушки не получат пенсии. Поэтому говорить об отмене уплаты взносов ФСЗН неправильно, считает Жанна Тарасевич.

Однако, вполне реальной мерой могла бы точно стать рассрочка по уплате отдельных налогов, сказала она.

Кубышек нет

К слову, на днях Александр Лукашенко, говоря о поддержке бизнеса, посоветовал его представителям «кубышечку развязать».

«Не хочу сказать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые есть, – сказал президент. – Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали, и второе – того, кто вложится сам. А если он сложил руки, у него где-то в офшорах деньги, и думает, что мы ему обеспечим светлое будущее, пусть даже не рассчитывает. Надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай, а мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность».

Между тем, Владимир Карягин подчеркнул, что «кубышек у большинства бизнесов как раз и нет». Практически более чем у 90% субъектов хозяйствования нет на сегодняшний день оборотных средств.

В целом, по оценкам бизнес-союзов, более 50% субъектов хозяйствования могут временно прекратить свою работу, а около трети могут просто исчезнуть.

Как заметил Владимир Карягин, это большой удар по экономике, по ВВП страны, по инвесторам.

«Правительство своим бездействием уже нанесло большой урон бизнесу», – заключил эксперт.